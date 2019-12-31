https://static.news.ru/photo/99090146-2c67-11ea-8131-fa163e074e61_660.jpg Фото: vladonline24/vk.com

Во Владивостоке сгорела фигура мыши, установленная на главной площади в честь Нового года. По некоторым данным, мышь загорелась из-за попавшей в неё петарды.

Как пишет Life.ru, символ года стали преследовать неудачи сразу, как только он появился на площади. Ранее пьяный житель устроил дрифт вокруг новогодней ёлки и снёс мышь. Полиция задержала нарушителя. В отношении виновника было возбуждено уголовное дело, теперь ему необходимо компенсировать стоимость фигуры — 677 тысяч рублей. Тогда утраченную мышь власти города заменили новой фигурой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в московской многоэтажке от взрыва петарды вылетели окна. Петарду в подъезде между этажами взорвали хулиганы.