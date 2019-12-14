https://static.news.ru/photo/0dbecb86-1f18-11ea-9c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: vlc.ru

Мэрия Владивостока сообщила, что на центральной площади города будет установлена новая фигура мыши с сыром вместо той, которую разбил неудачливый водитель в результате дрифта. Об этом стало известно в воскресенье, 15 декабря.

Отмечается, что разбитая мышь восстановлению не подлежит. Автолюбителю, совершившему наезд на главный символ 2020 года, предстоит выплатить штраф размером в 677 тысяч рублей.

Подрядчики сделают новую мышь. В настоящее время прорабатывается вопрос изготовления светодиодной фигуры, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Владивостока 1999 года рождения устроил дрифт возле новогодней ёлки в самом центре города. В результате он не справился с управлением и врезался в дорогостоящее праздничное украшение — светодиодную фигуру мыши с сыром, главный символ 2020 года.