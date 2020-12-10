«Карбоновые полигоны» создадут в России для контроля изменений климата

https://static.news.ru/photo/ef5051f0-3b1e-11eb-80ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков анонсировал запуск программы «Карбоновые полигоны», участие в которой примут вузы из 12 регионов России. Проект по изучению и внедрению карбоновых полей позволит соединить большую науку с реализацией задач, стоящих перед государством, в том числе связанных с контролем за изменением климата.

В новую программу уже включены Калининградский государственный университет, Чеченский государственный университет, Чеченский нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова, а также Западно-Сибирский НОЦ при поддержке компаний ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «Газпром нефть».

Как сообщили в Минобрнауки, новый формат взаимодействия в одной программе представителей научного сообщества, вузов и бизнеса позволит создать новые места для практики студентов, представляющих различные направления, начиная от экономики и заканчивая биологией.

Климатические изменения, связанные с углеродным балансом, становятся всё более актуальными, а вопросы из научной плоскости всё чаще переходят в экономическую. И сегодня вопросы, касающиеся углеродного баланса, всё чаще задаёт крупный бизнес, заинтересованный в технологии расчётов. Потому что отечественные методики расчётов, сборов о состоянии климатического баланса необходимы для конкурентной способности российских товаров на мировом рынке, — заявил Фальков в ходе выступления на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2020», посвящённой перспективам использования новейших технологий.

Он также подчеркнул важность проведения такой работы за счёт собственных технологий и наработок, а не «навязанных извне оператором информации».

Как сообщал NEWS.ru, в Организации Объединённых Наций (ООН) рассказали о повышении температуры Земли, несмотря на снижение выбросов парниковых газов. В ООН предупредили, что страны мира должны приступить к экономическому восстановлению, включающему в себя решительные меры по обезуглероживанию экономики.