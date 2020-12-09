ООН: температура Земли повышается, несмотря на снижение выбросов

https://static.news.ru/photo/b65b247e-3a51-11eb-ab7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пандемия способствовала краткосрочному сокращению выбросов парниковых газов, но температура Земли продолжает повышаться. Об этом говорится в докладе ООН.

Несмотря на вызванное пандемией COVID-19 кратковременное снижение уровня выбросов углекислого газа, в этом столетии мир все ещё движется к повышению температуры более чем на три градуса, что намного выше цели Парижского соглашения, — цитирует ТАСС сообщение.

При этом были развеяны надежды, что кризис, связанный с COVID-19, открывает возможность сокращения глобальных выбросов. Он не будет способствовать значительному сокращению выбросов к 2030 году.

В связи с этим в ООН предупредили, что страны мира должны приступить экономическому восстановлению, включающему в себя решительные меры по обезуглероживанию экономики. В частности, докладчики призвали придерживаться «зелёных» показателей при экономическом восстановлении и тогда уровни выбросов парниковых газов могут сократиться на 25% к 2030 году.

В ООН констатировали, что наиболее значительным и обнадёживающим событием 2020 года стало увеличение числа стран, обязавшихся обеспечить достижение целей выхода на нулевой объем выбросов к середине столетия.

Ранее сообщалось, что сотрудники Эксетерского университета (Великобритания) считают, что глобальное потепление на два градуса Цельсия спровоцирует катастрофические последствия — высвобождение 230 млрд тонн углекислого газа из почвы.

В почвах содержится в два-три раза больше углерода, чем в атмосфере. Учёные считают, что более высокая температура ускорит разложение, сокращая время, которое углерод проводит в почве. Выпущенный в случае климатических изменений объём газа более чем в четыре раза превысит общий объём выбросов в КНР и в два раза — выбросы в США за последние 100 лет.

NEWS.ru писал об исследовании метеорологов из США, которые установили, что скорость испускания парниковых газов в результате активности людей в 10 раз выше, чем у вулканов прошлого. Специалисты выяснили, что за последние 50–55 млн лет температура планеты увеличилась на 5–8 градусов. За это время мировой океан впитал в себя 15 квадриллионов метрических тонн углерода. Благодаря тому что выброс углекислых газов происходил медленно, окружающая среда успевала приспособиться к этому. Однако на сегодняшний день выработка парниковых газов происходит с невиданной ранее скоростью за счёт активности человечества.