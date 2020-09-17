Учёные: человечество выделяет больше парниковых газов, чем вулканы

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Скорость источения парниковых газов в результате активности людей в 10 раз выше, чем у действующих вулканов прошлого. К такому выводу пришли метеорологи из Колумбийского университета.

Учёные выяснили, что за последние 50-55 млн лет температура планеты увеличилась на 5-8 градусов. За это время мировой океан впитал в себя 15 квадриллионов метрических тонн углерода, что не могло не сказать на климате, передаёт издание Planet Today.

Благодаря тому, что выброс углекислых газов происходил медленно, окружающая среда успевала приспособиться к этому. Однако на сегодняшний день выработка парниковых газов происходит с невиданной ранее скоростью за счёт активности человечества. По данным учёных, сейчас интенсивность выброса углекислого газа людьми выше, чем у вулканов в десять раз.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новое исследование выявило, что чем больше углекислого газа собирается в воздухе, тем быстрее растут деревья, но при этом тем меньше они живут. Эти данные могут свести на нет надежду на сдерживание глобального потепления с помощью посадки лесов.