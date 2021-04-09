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В России разрабатывают вакцину сразу от нескольких вариантов COVID-19

11:41, 09 апреля 2021
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские специалисты проводят доклинические исследования вакцины, способной защитить сразу от нескольких вариантов коронавируса, сообщил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Кроме векторной, нами фактически разработана новая технология, которая позволит вакцинировать человека таким образом, чтобы вызывать защитный иммунитет не к одному варианту, допустим вируса — возбудителя COVID-19, а к четырём-пяти вариантам, — уточнил он.

По его словам, благодаря разработке учёным не придётся делать несколько вариантов «Спутника V»,

Это будет своего рода кассетная боеголовка, — отметил Гинцбург.

Он добавил, что данные разработки очень поддерживает министр здравоохранения Михаил Мурашко, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Центра Гамалеи заявил, что на производство вакцины от коронавируса в количестве, достаточном для победы над пандемией, потребуется не один год, даже если в этом будут задействованы все мировые мощности. 

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