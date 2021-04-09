В России разрабатывают вакцину сразу от нескольких вариантов COVID-19

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В России успешно завершён первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя, который в перспективе может быть использован для гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

В России успешно завершён первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя, который в перспективе может быть использован для гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха. Испытания...