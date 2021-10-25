В России предложили обогнать США в сфере образования и заработать миллиарды

Великобритания и США — мировые лидеры в области высшего образования. Вузы из этих стран стабильно возглавляют рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. Так, в 2021 году десятый раз подряд лучшим учебным заведением мира признали Массачусетский технологический институт. В первую пятёрку рейтинга также вошли Оксфордский, Стэнфордский, Гарвардский и Кембриджский университеты. Единственным российским вузом из первой сотни списка оказался МГУ им. Ломоносова (78-е место). По мнению предпринимателя Дмитрия Давыдова, автора проекта «20 идей по развитию России», ситуацию может исправить реформа российской системы образования. Предложения бизнесмена опубликованы на портале 20idei.ru .

Для повышения уровня образования в России необходимы экономические стимулы, считает Давыдов. Так, налоговые льготы на 30 лет для российских и иностранных вузов, открывающихся в специально выделенных для этого «студенческих городах», помогут создать образовательную среду, которая станет одной из самых привлекательных и конкурентных в мире. Автор проекта предлагает обнулить ставки на все виды налогов, связанных с образовательной деятельностью, в том числе на имущество и землю, что подтолкнёт собственников вузов создавать просторные и комфортабельные образовательные и спортивные сооружения. Также следует обнулить и страховые сборы для академического и административного персонала учебных заведений, считает предприниматель.

Основным критерием доступа к льготной программе следует установить оборот, полученный от обучения иностранцев. Финансовый порог позволит сохранить существующий рынок образовательных услуг.

В настоящий момент больше всего иностранных студентов в США — 987 тысяч, или 17,7% от общего числа учащихся за рубежом. Далее идут Великобритания (452 тысячи, 8,1%), Австралия (444,5 тысячи, 8%) и Германия (311,7 тысячи, 5,6%). В России учатся 262 тысячи иностранных студентов (4,7% от общего числа учащихся за границей). Благодаря особым экономическим условиям Россия сможет выйти на лидирующие позиции по доле иностранных студентов. Иностранные вузы будут заинтересованы открывать свои филиалы именно в России за счёт лучшего в мире соотношения цены и качества при получении высшего образования.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Студенческие города мы предлагаем создать в России в трёх-четырёх регионах, остро нуждающихся в притоке инвестиций, в которых будет создано большое количество учебных заведений (российские вузы и их филиалы, а также иностранные учебные заведения). Также это позволит остановить отток молодого населения в такие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург, так как сейчас многие выпускники после окончания вузов не возвращаются на свою малую родину», — отмечает Дмитрий Давыдов.

На первом этапе российские вузы могут заинтересовать студентов из Восточной Европы, СНГ, Индии, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. После формирования рынка подтянутся и вузы первой величины, которые привлекут к себе дополнительное внимание студентов из Англии, Западной Европы, ОАЭ, США, Южной Кореи и Японии, считает Давыдов. Кроме того, получение образования в России станет престижным и для отечественной золотой молодёжи, которая сейчас предпочитает западные вузы.

Также следует упростить визовый режим для иностранных студентов и выдавать визу на весь период обучения. В настоящий момент иностранцам необходимо регулярно продлевать визы в ФМС, что увеличивает бюрократические процедуры, связанные с получением образования. Кроме того, таким студентам необходимо предоставить право на трудоустройство, считает автор проекта.

«Появление новых вузов будет способствовать развитию и других отраслей экономики, в которых будут востребованы квалифицированные кадры, а также позволит поддержать города в регионах и повысить конкурентоспособность системы образования в целом», — отметил он.

Перечисленные меры помогут создать в России конкурентную образовательную среду и привлечь огромные деньги в российскую экономику. Однако, по мнению Давыдова, это невозможно без законодательной поддержки государства.