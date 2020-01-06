https://static.news.ru/photo/2a09b580-3098-11ea-860e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ziheng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стало известно о третьем по счёту ребёнке, который родился в Китае с отредактированной ДНК. Его мать наряду с другими женщинами участвовала в подпольном эксперименте учёного Хэ Цзянькуя.

Первыми на свет появились генно-модифицированные близнецы. Это произошло год назад. Генное редактирование было проведено под руководством Хэ Цзянькуя (He Jiankui) группой учёных в Шэньчжэне. Зародышам удалили ген CCR5. Благодаря этому дети стали невосприимчивы к ВИЧ. Эксперимент проводился тайно. В итоге учёного приговорили к трём годам тюрьмы.

При этом из материалов следствия и решения суда становится ясно, что в ноябре 2018 года ещё одна женщина была беременна «отредактированным» эмбрионом. Она должна была родить в июне или июле 2019 года, сообщил биоэтик из Стэнфорда Уильям Херлбут.

Ранее сотрудники испанского института Instituto de Salud Carlos III обнаружили мутацию, способную защитить от ВИЧ-инфекции. Она возникает в гене TNPO3 и также провоцирует тазово-плечевую мышечную дистрофию, писал NEWS.ru.