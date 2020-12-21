В Канаде нашли мумию волчицы возрастом почти 60 тысяч лет

https://static.news.ru/photo/e0c41a5a-43b0-11eb-ae09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Government of Yukon/yukon.ca

Золотоискатели в Канаде обнаружили при размыве мёрзлого грунта прекрасно сохранившуюся мумию молодой волчицы. Она пролежала в земле 57 тысяч лет.

Это самая совершенная мумия волка, которую когда-либо находили. За исключением глаз, она цела на 100%, — заявила доцент анатомии Университета Де-Мойна в штате Айова, США, в интервью журналу Current Biology Джули Мичен.

Она сообщила, что благодаря этому удалось узнать почти всё о её жизни и смерти. Волчица, которой местные жители дали имя Жур, была семимесячной. Она не голодала и умерла в своём логове, скорее всего, из-за обрушения. При этом большая часть её рациона составляла рыба, а её гены говорят, что она связана с волками в Сибири, которые попали в Канаду по перешейку на месте Берингова пролива.

Как писал NEWS.ru, археологи обнаружили в Египте крупное захоронение, возраст которого насчитывает около 2500 лет. Внутри учёные нашли более сотни неповреждённых саркофагов.

Находка датируется поздним периодом истории Древнего Египта (664–332 годы до н. э.). По мнению археологов, в саркофагах захоронены представители знати, которые при жизни занимали высшие должности.