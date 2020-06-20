В Израиле археологи раскопали древнейший «скипетр бога»

https://static.news.ru/photo/ebe809a4-b2ed-11ea-85a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Y. Garfinkel, Lachish expedition

Археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили уникальную находку на месте раскопок древнего Ханаанского храма в городе Лахиш. Артефакт представляет собой бронзовый скипетр, позолоченный серебром и украшенный надписями, длиной чуть больше 11 см и шириной 4 см.

По мнению специалистов, скипетр — это всё, что осталось от большой статуи бога, которая в древности украшала храм. Сам артефакт был обнаружен в месте, считавшееся святая святых в Ханаанском храме.

Об этом храме и его «божественных статуях» в полный рост учёные узнали из древних месопотамских текстов, в которых указывалось, что такие статуи устанавливали в самой уединённой части храма. Найденный артефакт также в точности соответствует описанию из текстов, пишет «NAZARET».

По подсчётам археологов, возраст обнаруженного бронзового скипетра составляет около 3200 лет. Что именно изображают узоры на скипетре учёные пока не знают.

Иногда кажется, что рисунок на бронзовом скипетре напоминает человека с большой головой, двумя раскинутыми руками, торсом и ногами. Может быть, эта форма вообще не несёт никакого смыслового значения, а представляет собой какой-либо астрономический или магический символ, — отметил профессор Йосси Гарфинкель.

Кроме «скипетра бога» на месте древнего храма археологи также обнаружили две маленькие статуэтки неизвестных божественных существ, бронзовое оружие, серьги, проволоку из золота и много бус.

Ранее NEWS.ru писал, что в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого около 2,7 тыс. лет, археологи нашли хорошо сохранившиеся остатки конопли. По мнению исследователей, растение сжигали во время богослужений. Это стало первым доказательство использования наркотических веществ в ранних иудейских религиозных обрядах.