Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме

https://static.news.ru/photo/140f2b50-a34f-11ea-8d27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Acer11/guide-israel.ru/CC BY-SA 3.0

Учёные обнаружили доказательства использования древними иудеями марихуаны в религиозных практиках.

Об этом сообщает BBC News. По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.

По мнению исследователей, растение сжигали во время богослужений. Это первое доказательство использования наркотических веществ в ранних иудейских религиозных обрядах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в древнерусских крестах-энколпионах, в которые, как считалось ранее, помещались частички мощей святых для использования в качестве оберега, не обнаружено костных останков.