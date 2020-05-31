Наука

Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме

17:38, 31 мая 2020
Фото: Acer11/guide-israel.ru/CC BY-SA 3.0

Учёные обнаружили доказательства использования древними иудеями марихуаны в религиозных практиках.

Об этом сообщает BBC News. По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.

По мнению исследователей, растение сжигали во время богослужений. Это первое доказательство использования наркотических веществ в ранних иудейских религиозных обрядах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в древнерусских крестах-энколпионах, в которые, как считалось ранее, помещались частички мощей святых для использования в качестве оберега, не обнаружено костных останков.

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