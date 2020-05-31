Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме

Учёные обнаружили доказательства использования древними иудеями марихуаны в религиозных практиках.
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По мнению исследователей, растение сжигали во время богослужений. Это первое доказательство использования наркотических веществ в ранних иудейских религиозных обрядах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в древнерусских крестах-энколпионах, в которые, как считалось ранее, помещались частички мощей святых для использования в качестве оберега, не обнаружено костных останков.
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