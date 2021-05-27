В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

https://static.news.ru/photo/71087aac-beea-11eb-a819-96000091f725_660.jpg Фото: Olaf Krüger/Global Look Press

Учёные обнаружили новый, ранее неизвестный штамм коронавируса в штате Западная Бенгалия (Индия). В его геноме есть сразу несколько мутаций, характерных для южноафриканской и британской версий SARS-CoV-2. Свои выводы специалисты опубликовали на ресурсе medRxiv.

Группа исследователей под руководством Мамты Чавла-Саркар из Национального института изучения холеры и кишечных болезней в Калькутте проанализировала пробы мокроты и других биологических жидкостей порядка двух тысяч жителей разных районов Индии, заразившихся коронавирусной инфекцией в I квартале 2021 года. Примерно в 16% образцов из Западной Бенгалии обнаружился ранее неизвестный штамм, получивший обозначение GRL. Детальный анализ его генома показал, что он не похож на B.1.617.1 (открытый в Индии ранее штамм SARS-CoV-2). Больше всего GRL напоминал те разновидности, что распространялись по миру в первую волну пандемии, однако в нём было более десяти новых мутаций.

Часть изменений напоминала мутации в британском и южноафриканском варианте вируса. Учёные считают, что спонтанное появление этих мутаций в геноме патогена из другой части света говорит о схожем характере эволюции всех разновидностей коронавируса. Вполне возможно, что новые опасные варианты SARS-CoV-2 будут возникать всё чаще.

Мы полагаем, что эти мутации должны сделать эту разновидность SARS-CoV-2 более заразной и менее заметной для иммунитета. Это может помочь его распространению по территории Западной Бенгалии. Как и B.1.617.1, этот штамм коронавируса может дополнительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в Индии, — подытожили учёные.

Ранее глава союза врачей Японии Наото Уэяма заявил, что большое количество людей, приехавших со всего мира на Олимпийские игры, может серьёзно осложнить эпидемиологическую ситуацию в стране и даже грозит появлением нового «олимпийского» штамма коронавируса.