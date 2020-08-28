В Google впервые запустили квантовое моделирование химической реакции

https://static.news.ru/photo/e0723cdc-e936-11ea-b0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Команда Google AI Quantum утверждает, что ей удалось провести первую квантовую симуляцию химической реакции. По информации специалистов/ они использовали компьютер с 54-кубитовым квантовым процессором Sycamore для моделирования изменений в конфигурации молекулы диазена. Это одна из самых простых известных химических реакций. При этом в работе использовались вместо 54, всего 12 кубитов квантового процессора.

Диазен — это пара нитрогенов, связанных двойной связью, каждый из которых содержит атом водорода. Квантовый компьютер точно описал изменения в положениях водорода с образованием различных диазеновых изомеров. Команда также использовала свою систему для получения точного описания энергии связи водорода в более крупных цепях.

Как отмечается, фундаментальное отличие квантовых компьютеров от обычных, в том что они в своих расч`тах учитывают не один вариант состояния (0 либо 1), а сразу все. Это приводит к появлению вероятности при решении задач, что значительно ускоряет работу при выполнении операций. Алгоритмы, специально разработанные для того, чтобы воспользоваться преимуществами квантовой механики, позволяют сократить до минут то, на что у классического суперкомпьютера ушло бы тысячи лет вычислений, сообщает Science.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госкорпорация «Росатом» разрабатывает российский квантовый компьютер. Эмуляторы подобных вычислительных машин будут доступны для бизнесменов и учёных через облачные платформы. О запуске проекта стало известно в ноябре 2019 года. Его стоимость оценивали в 24 млрд руб. В работе будут участвовать ведущие российские научные центры и специалисты: Российский квантовый центр, НИТУ «МИСиС», МФТИ, МГУ и другие. Итоги работы представят в 2021–2022 годах.