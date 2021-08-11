Учёный рассказал об уникальной методике лечения постковидного синдрома

Академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Чучалин рассказал о методике, которая позволяет снять постковидный синдром. Уникальный метод применения медицинских газов, разработанный российскими медиками, позволяет спасти больных коронавирусом от последствий цитокинового шторма, образования тромбов и других симптомов, сообщают «Известия».

Речь идёт о применении трёхпроцентного активного водорода, гелия, кислорода и оксида азота. Эту методику учёные назвали «газовой терапией».

У всех больных, к которым мы применили эту терапию, в течение одного дня ПЦР-реакция из положительной трансформировалась в отрицательную. <...> И в нашем случае не имеет никакого значения, какой штамм, какая мутация. Я считаю это большим достижением науки вообще и нашей российской науки в целом, — рассказал Чучалин.

По словам академика, эту терапию применяют во время цитокинового шторма и она дала стопроцентную выживаемость пациентов.

Ранее Александр Чучалин рекомендовал уделить лечению постковидного синдрома хронической усталости (СХУ). В развитии СХУ после перенесённого коронавируса важную роль играют нейровоспаление и дисбиоз — неблагоприятные изменения микробиома переболевшего.