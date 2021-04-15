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Определены способы лечения постковидного синдрома хронической усталости

06:16, 16 апреля 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Лечению постковидного синдрома хронической усталости (СХУ) рекомендует уделить особое внимание академик РАН Александр Чучалин.

В интервью «Комсомольской правде» Чучалин рассказал, что в развитии СХУ после перенесённого коронавируса важную роль играют нейровоспаление и дисбиоз — неблагоприятные изменения микробиома переболевшего. При этом вопрос нуждается в дальнейшем изучении, и после получения окончательных выводов о причинах возникновения синдрома врачи смогут определить наиболее эффективные варианты его лечения.

Пока же пациентам рекомендуется приходить в себя в санаториях с расслабляюще-поддерживающими процедурами — ваннами, массажами, лечебной физкультурой.

Ранее стало известно, что у перенёсших коронавирус детей выявили вероятность развития инсульта. Об этом писал NEWS.ru.

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