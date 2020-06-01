Учёный назвал последствия вспышки на Солнце

https://static.news.ru/photo/21e86ae2-a48b-11ea-aa3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Крупнейшая с октября 2017 года вспышка на Солнце явилась интересным, но не выдающимся событием. Маловероятно, что она окажет заметное воздействие на жизнь землян, однако может стать предвестником более мощных вспышек.

Об этом рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории доктор физико-математических наук Георгий Гончаров, сообщает РБК. Он отметил, что вспышка М-класса, которую зафиксировало оборудование NASA, считается у астрономов средней. Эксперт добавил, что солнечный цикл тянется около 11 лет, а максимум солнечной активности регистрировался в 2014 году.

И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности ещё много лет, пика ожидать надо году в 2025, — уверен Гончаров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты NASA предупредили о приближающемся потенциально опасном для Земли астероиде. Он пройдёт на минимальном расстоянии от планеты 6 июня в 6:20 по московскому времени. Размер небесного тела — от 250 до 570 метров. Но угрозы для Земли астероид всё-таки не представляет, так как его путь пройдёт от Земли в 13 раз дальше, чем орбита Луны.