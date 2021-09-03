Учёные выяснили причину неверности

Склонность к изменам может быть заложена генетически. К таким выводам пришли учёные Оксфордского университета. Они выяснили, что неверность связана с работой варианта гена DRD4, который отвечает за рецепторы, вырабатывающие гормон удовольствия, пишет «МИР 24».

Специалисты исследовали группу из 180 добровольцев, выяснив детали их личной жизни и изучив ДНК. Оказалось, что те участники, чья форма гена DRD4 была длинной, были менее чувствительны к гормону удовольствия. Таким людям требовалось больше сексуальных контактов, чтобы получить такую же реакцию, как у обладателей короткого варианта гена.

Исследование показало, что добровольцы с длинным геном часто «ходили налево», а имеющие короткий DRD4 изменяли в два раза реже.

Ранее психолог Алёна Леонова дала совет, как «подстелить соломки», чтобы партнёр не ушёл «налево». По словам специалиста, измена на пустом месте, как правило, не происходит. Для неё всегда есть предпосылки.