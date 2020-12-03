Учёные выяснили, как снизить заразность коронавируса

Специалисты из Университета штата Джорджия выяснили, какой препарат способен эффективно подавлять передачу COVID-19.
Первоначально учёные обнаружили, что препарат 4482/EIDD-2801, или «Молнупиравир», хорошо справляется с вирусами гриппа и обладает широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов. Препарат можно принимать внутрь, поэтому лечение против вирусной инфекции на ранней стадии может дать ряд преимуществ. Так, оно не позволяет коронавирусу перерастать в тяжёлое заболевание, сокращает длительность болезни и способно снизить заразность больных.
В ходе исследования было проанализировано действие «Молнупиравира» на заражённых COVID-19 хорьках, которые с лёгкостью распространяют вирус, однако чаще всего не испытывают тяжёлые симптомы, что схоже с характером течения болезни у молодых людей. Животных поместили в одну клетку со здоровыми хорьками, после учёные приступили к лечению. В итоге ни один грызун без вируса не заболел.
Если эффективность препарата подтвердится, то пациенты с коронавирусом, которым его дадут, могут стать незаразными в течение 24 часов после начала лечения,
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