Учёные выяснили, как снизить заразность коронавируса

https://static.news.ru/photo/a3d735e6-3609-11eb-98a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из Университета штата Джорджия выяснили, какой препарат способен эффективно подавлять передачу COVID-19.

Первоначально учёные обнаружили, что препарат 4482/EIDD-2801, или «Молнупиравир», хорошо справляется с вирусами гриппа и обладает широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов. Препарат можно принимать внутрь, поэтому лечение против вирусной инфекции на ранней стадии может дать ряд преимуществ. Так, оно не позволяет коронавирусу перерастать в тяжёлое заболевание, сокращает длительность болезни и способно снизить заразность больных.

В ходе исследования было проанализировано действие «Молнупиравира» на заражённых COVID-19 хорьках, которые с лёгкостью распространяют вирус, однако чаще всего не испытывают тяжёлые симптомы, что схоже с характером течения болезни у молодых людей. Животных поместили в одну клетку со здоровыми хорьками, после учёные приступили к лечению. В итоге ни один грызун без вируса не заболел.

Если эффективность препарата подтвердится, то пациенты с коронавирусом, которым его дадут, могут стать незаразными в течение 24 часов после начала лечения, передаёт Nature Microbiology.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты из Китая выяснили, в каких условиях выше риск заразиться коронавирусом.