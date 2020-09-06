Учёные выяснили, что риновирус может дать защиту от гриппа

https://static.news.ru/photo/19bf342a-efc4-11ea-8aa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Учёные из Йельского университета провели исследование и выяснили, что риновирус может запустить защиту от вирусов гриппа.

Для исследования специалисты университета взяли данные более 13 тысяч пациентов больницы Йельского университета Нью-Хейвена за три года. Изучив данные пациентов с симптомами респираторных инфекции, учёные обнаружили, что в случаях, когда были активны и риновирус, и вирус гриппа, первый побеждал второй. И затем в организме заболевших был только риновирус. Кроме того, случаи, когда пациенты были носителями обоих вирусов были крайне редки, как правило заболевший риновирусом уже не подхватывал вирус гриппа, сообщает Independent.

Когда мы просмотрели данные, стало ясно, что очень немногие люди имели оба вируса одновременно, — привели слова главы исследования, доцента кафедры лабораторной медицины и иммунобиологии доктора Эллен Фоксман на портале.

Она выразила надежду, что полученные результаты помогут понять влияние сезонных вирусов на коронавирус, однако пока рано говорить о том, есть ли взаимосвязь между ними и могут ли сезонные вирусы подавлять вирус, вызывающий COVID.

Невозможно предсказать, как два вируса будут взаимодействовать, не проводя исследования, — процитировали Эллен Фоксман в Independent.

Для практических испытаний учёные создали ткань дыхательных путей человека из стволовых клеток. Специалисты намерено заразили ткань риновирусом, а затем вирусом гриппа. И как выяснилось, ткань, инфицированную риновирусом, не удалось заразить вирусом гриппа.

Противовирусная защита была включена ещё до того, как появился вирус гриппа, — сообщила Эллен Фоксман.

По результатам исследования, учёные обнаружили, что риновирус запускает выработку противовирусного агента интерферона, который является частью раннего ответа иммунной системы на вторжение патогенов. Это открытие даёт понять, почему осенью 2009 года свиной грипп не распространился масштабно по Европе.

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