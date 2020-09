Учёные выяснили, что риновирус может дать защиту от гриппа

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поведение мух дрозофил, использующих движение своим глазами для регулировки полёта, привлекло внимание учёных. Исследователи хотят использовать его в робототехнике.

Исследование учёных Пенсильванского университета с таким выводом было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Оказалось, что мухи, у которых движения головы были ограничены, утрачивают устойчивость в...