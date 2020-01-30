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Учёные из Университета Дьюка сумели создать ткани человеческого сердца из стволовых клеток эмбриона.

После экспериментов с полученным материалом биоинженеры смогли воссоздать процесс аритмии сердца. Исследователи уверены, что новая технология позволит в будущем бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет Nature.

Ранее NEWS.ru писал, что в Политехническом институте Ренсселера в США впервые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу с кровеносными сосудами. Новый метод уже успешно протестирован на мышах.