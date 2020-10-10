Учёные впервые рассчитали максимальную скорость звука

https://static.news.ru/photo/420be468-0adc-11eb-a65c-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа учёных из России и Великобритании рассчитала максимально возможную скорость звука. В эксперименте они учли такие константы, как отношение масс протона и электрона.

Согласно специальной теория относительности Эйнштейна абсолютный предел скорости, с которым может двигаться волна равен скорости света — примерно 300 тысяч км в секунду. Теперь учёные решили выяснить, имеют ли верхний предел скорости звуковые волны. Оказалось, что максимальная скорость звука — 36 км в секунду, что в два раза превосходит скорость звука в самом твёрдом материале мира - алмазе, пишет Science Advances.

Специалисты считают, что полученные данные будут полезны в первую очередь для материаловедов и сейсмологов. В частности, сейсмологи используют звуковые волны, вызванные землетрясениями, чтобы понять природу и внутреннее строение Земли.

Ранее специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) разработали систему для передачи звука при помощи метода фотоакустики. Речь идёт о создании звуковых волн при поглощении света влагой в воздушной среде. Фактически учёные смогли передать звуковые колебания, используя лазерный луч. Шум возникает, когда луч начинает колебаться со скоростью звука. При этом услышать его можно только на определённом расстоянии, а не по всей длине луча, писал NEWS.ru.