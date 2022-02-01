Учёные в США выявили особые кожные симптомы штамма «омикрон»

Проявления на коже могут говорить о заболевании штаммом «омикрон», сообщает The Sun со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболевания США (CDC). Среди симптомов сыпь, сухость и изменение цвета кожи.

По информации издания, исследователи обратили внимание на распространённость среди заражённых «омикроном» бледной, серой или синей кожи, что вызвано низким уровнем насыщения крови кислородом. В CDC подчеркнули, что данный признак выступает в качестве предупреждающего. Обнаружив его у себя, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ещё одним симптомом является сыпь, схожая с крапивницей, она проявляется вместе с зудом на ладонях и стопах. Следует обращать внимание и на появление потницы, а также на воспаление, отёки и зуд пальцев ног. Последний симптом, по данным CDC, может сохраняться до нескольких недель.

Предупреждать о возможном заражении «омикроном», кроме того, могут шелушение сухих губ, боль в них, а также сухая кожа на шее и передней части груди.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков рассказал, что общественный транспорт является основным местом распространения штамма коронавируса «омикрон». В этом плане наблюдается его схожесть со штаммом «дельта».