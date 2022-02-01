Названы места распространения «омикрона»

Общественный транспорт является основным местом распространения штамма коронавируса «омикрон», заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Пётр Чумаков. Он добавил, что в этом плане наблюдается схожесть со штаммом «дельта». Об этом сообщает URA.RU.

Характер распространения — воздушно-капельный. Там, где замкнутые пространства, более вероятно заражение. Например, в метро, в автобусе, в транспорте. Особенно, когда очень много народа набивается, — рассказал Чумаков.

Эксперт также отметил опасность распространения нового штамма в очередях. Так, например, наибольший риск существует в аэропортах, где пассажиры редко соблюдают социальную дистанцию при посадке, а затем находятся в замкнутом пространстве на протяжении длительного периода времени.

Ранее директор медицинского центра Фудзимино Акиры Кано заявил, что в Японии фиксируют рост числа госпитализаций пожилых людей в возрасте от 60 лет. По его словам, пациенты поступают с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса «омикрон». При этом эксперт отметил, что в тяжёлой форме протекает болезнь у людей старшего возраста, которые вакцинировались давно.