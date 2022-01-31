Названа группа людей, которым грозит тяжёлый «омикрон»

Директор медицинского центра Фудзимино Акиры Кано заявил, что в Японии фиксируют рост числа госпитализаций пожилых людей в возрасте от 60 лет. По его словам, пациенты поступают с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса «омикрон». При этом эксперт отметил, что в тяжёлой форме протекает болезнь у людей старшего возраста, которые вакцинировались давно. Об этом сообщает Express.

Госпитализированные пациенты становятся всё старше, и у них развиваются тяжёлые симптомы. Острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Заявления о смягчении «омикрона» далеки от того, что я видел на практике, — поделился Кано.

Он добавил, что количество пройденных вакцинаций в этом случае роли не играет, главное, чтобы это было сделано относительно недавно.

Ранее стало известно, что «омикрон» отличается от своих предшественников ещё и необычной симптоматикой, заявили британские учёные, которые исследуют штамм. Вирусологи сообщили о сохраняющихся у людей после выздоровления болях в спине и головокружении. Свои выводы они сделали на основе данных приложения ZOE COVID Study, которое собирает наблюдения за симптомами инфекции.