Два необычных симптома появилось у «омикрона»

«Омикрон» отличается от своих предшественников ещё и необычной симптоматикой, заявили британские учёные, которые исследуют штамм. Как пишет газета Express, вирусологи сообщили о сохраняющихся у переболевшего COVID-19 после выздоровления болях в спине и головокружении. Свои выводы они сделали на основе данных приложения ZOE COVID Study, которое собирает наблюдения за симптомами инфекции.

«Омикрон» изменил наше представление о симптомах Covid. Плохая новость заключается в том, что два последних симптома могут сохраняться даже после выздоровления, — говорится в материале.

Кроме этих двух симптомов, пациентов может мучать кашель, лихорадка, иногда наблюдается потеря вкуса и обоняния. Чаще, чем у инфицированных «дельтой», у людей с «омикроном» возникает боль в пояснице, и сильная боль в мышцах. А на головокружения поправившиеся после ковида жалуются продолжительное время.

При этом российский врач-лор Владимир Зайцев рассказал изданию Ura.ru, что в отличие от предыдущих штаммов коронавируса, которые били по лёгким, «омикрон» в первую очередь наносит урон слизистым и носоглотке и может серьёзно повлиять на голос человека.

Если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, если возникает парез или паралич голосовых складок, дело плохо. Может быть нанесён необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам, — добавил доктор.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что одним из симптомов при заражении «омикроном» является возникновение конъюнктивита.