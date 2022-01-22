Назван неожиданный симптом «омикрона»

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что одним из симптомов при заражении «омикроном» является возникновение конъюнктивита. Эксперт предположил, что вирус таким образом проникает в организм человека. Об этом сообщает ТАСС.

По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон». Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита, — рассказал Исаев.

Генетик добавил, что инфекция сопровождается головными болями и насморком. Несмотря на это, специалист отметил, что на сегодняшний день довольно-таки мало информации о том, какая симптоматика есть у заразившихся «дельтой» и «омикроном».

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» обеспечивает лучшую защиту от «омикрон»-штамма по сравнению с иностранными аналогами из-за отличий в конфигурации. Эксперт добавила, что это способствует появлению в организме антител различного типа.