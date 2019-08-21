https://static.news.ru/photo/736df7b2-c438-11e9-9ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Международному научному коллективу удалось определить происхождение человеческих останков, найденных возле ледникового озера Рупкунд в индийских Гималаях, известного как Озеро Скелетов.

Озеро в индийском штате Уттаракханд получило своё неофициальное название из-за 500 человеческих скелетов, найденных неподалёку от водоёма в 1942 году. До недавнего времени считалось, что останки принадлежат погибшим в одно время из-за одного катастрофического события.

Как сообщает РИА Новости , группа исследователей из США, Индии и Европы произвела анализ митохондриальной ДНК из костей 72 человек. Выяснилось, что останки принадлежат как минимум трём разным генетическим группам. Также установлено, что люди у Озера Скелетов погибли в разное время, при этом хронологический разрыв между гибелью разных групп составил до тысячи лет.

Учёные установили, что останки 23 человек принадлежат уроженцам Индии, 14 человек были родом из района материковой Греции и Крита, а один — из Юго-Восточной Азии. Останки из первой группы отнесены к VII–X столетию нашей эры, две другие группы пришли к берегам Рупкунда приблизительно на тысячу лет позже.

Мы были крайне удивлены происхождением скелетов Рупкунда. Наличие людей с предками из восточного Средиземноморья говорит о том, что озеро было не просто интересно местным жителям, но и привлекало посетителей со всего мира, — рассказал руководитель исследовательской группы Эдаоин Харн.

Что привело людей разных эпох к водоёму и как они погибли, до сих пор неизвестно.

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