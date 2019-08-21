Международному научному коллективу удалось определить происхождение человеческих останков, найденных возле ледникового озера Рупкунд в индийских Гималаях, известного как Озеро Скелетов.
Озеро в индийском штате Уттаракханд получило своё неофициальное название из-за 500 человеческих скелетов, найденных неподалёку от водоёма в 1942 году. До недавнего времени считалось, что останки принадлежат погибшим в одно время из-за одного катастрофического события.
Как сообщает
Учёные установили, что останки 23 человек принадлежат уроженцам Индии, 14 человек были родом из района материковой Греции и Крита, а один — из Юго-Восточной Азии. Останки из первой группы отнесены к VII–X столетию нашей эры, две другие группы пришли к берегам Рупкунда приблизительно на тысячу лет позже.
Мы были крайне удивлены происхождением скелетов Рупкунда. Наличие людей с предками из восточного Средиземноморья говорит о том, что озеро было не просто интересно местным жителям, но и привлекало посетителей со всего мира, — рассказал руководитель исследовательской группы Эдаоин Харн.
Что привело людей разных эпох к водоёму и как они погибли, до сих пор неизвестно.
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