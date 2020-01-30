https://static.news.ru/photo/7364ae28-436d-11ea-8dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: systems.jhu.edu

Учёные из Университета Джонса Хопкинса (США) создали карту распространения коронавируса, которая позволяет практически в реальном времени отслеживать ситуацию распространения заболевания.

Места заражения отмечены красным кругом, а его диаметр демонстрирует масштабы заражения. «Крест» на карте означает летальные исходы. Также отмечается число заболевших и умерших, сообщается на сайте учреждения.

По последним данным, число жертв вируса составляет 170 человек, общее количество заражённых —7711. За сутки, 30 января, было зарегистрировано 37 летальных исходов в провинции Хубэй и один — в Сычуани. Медики предполагают, что эпидемию могла «запустить» летучая мышь, сбежавшая из какой-нибудь лаборатории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Уханьского института вирусологии Академии наук Китая смогли отобрать несколько видов лекарств, способных на клеточном уровне сдерживать новый коронавирус. По словам представителя учреждения, результаты передали в общенациональные и региональные научно-исследовательские группы. После комплексного изучения и оценки новых лекарств может начаться лечение с их использованием.