Учёные составят карту распространения частиц микропластика в Байкале

https://static.news.ru/photo/cdb2383a-a666-11ea-84f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) планируют создать карту распространения микропластика в озере Байкал.

В рамках проекта биологи проведут выезды от ряда населённых пунктов в открытый Байкал для отбора проб воды. Позже образцы исследуют в лабораторных условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее на эти исследования Русское географическое общество РГО выделило грант студентке ИГУ Софье Бирицкой, которая изучает загрязнение микропластиком Байкала.

Эксперты подсчитали, что ежегодно в Мировой океан попадает около 8 млн тонн пластика, 13,5% которого составляют частицы размером менее одного миллиметра. Океанологам удалось выяснить, что лишь сотая доля микропластика остаётся на поверхности воды, большая же его часть переносится течениями и представляет большую опасность для глубоководных сообществ, сообщал NEWS.ru.