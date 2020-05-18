Учёные сообщили, как громкая речь способствует передаче коронавируса

https://static.news.ru/photo/1ad5b072-9908-11ea-8d47-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Громкая речь способствует распространению коронавирусной инфекции нового типа не в меньшей степени, чем чихание или кашель. К этому выводу пришли научные сотрудники Национальных институтов здравоохранения США.

Учёные в процессе работы провели с помощью высокоточного лазера анализ выработки во время разговора микрокапель, содержащих вирус. Эксперты пришли к выводу, что за 60 секунд речи примерно тысяча «заражённых» капель вырываются в окружающую среду. После этого они могут оставаться в воздухе до восьми, а иногда до 14 минут. Также учёные с помощью «инфицированных» капель узнали, что некоторые пациенты с COVID-19 заразнее других.

Сотрудники американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании тоже отмечали, что новая коронавирусная инфекция может сохраняться в воздухе после разговора, передаёт телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, жаркой погоде нужно продержаться какое-то время, чтобы уменьшить заболеваемость COVID-19. Об этом заявил член Нью-Йоркской академии наук вирусолог Виктор Зуев.