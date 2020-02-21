https://static.news.ru/photo/04e91686-549e-11ea-bbd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Гробница египетского фараона Тутанхамона возможно скрывает за своими стенами вход в усыпальницу царицы Нефертити.

Как с ообщает журнал Nature, исследователи под руководством бывшего главы министерства по делам древностей Египта Мамдоха Элдамати осмотрели гробницу Тутанхамона с помощью георадара и обнаружили неизвестное ранее пространство высотой 2,1 метра и длиной 10 метров.

Египтологи не исключают, что за стеной усыпальницы Тутанхамона находятся секретные комнаты, в том числе, возможно, — последнее пристанище царицы Нефертити.

Гробница Тутанхамона, была открыта в 1922 году и имеет весьма скромные размеры для захоронений такого рода. В ней были найден саркофаг с мумифицированным телом фараона, а также многочисленные украшения.

Нефертити была женой отца Тутанхамона, фараона Эхнатона, правившего в 1353–1336 годах до н.э. Она получила широкую известность у любителей истории после того, как в 1912 году был обнаружен её скульптурный бюст.

Ранее News.ru сообщал, что скульптурное изображение головы Тутанхамона будет выставлено на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне. Цена изваяния, которое станет лотом вопреки многочисленным протестам Египта, может составить $5,1 млн. Скульптура, изображающая фараона в образе бога солнца Амона, входит в частную коллекцию Resandro Collection.