Гробница египетского фараона Тутанхамона возможно скрывает за своими стенами вход в усыпальницу царицы Нефертити.
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Египтологи не исключают, что за стеной усыпальницы Тутанхамона находятся секретные комнаты, в том числе, возможно, — последнее пристанище царицы Нефертити.
Гробница Тутанхамона, была открыта в 1922 году и имеет весьма скромные размеры для захоронений такого рода. В ней были найден саркофаг с мумифицированным телом фараона, а также многочисленные украшения.
Нефертити была женой отца Тутанхамона, фараона Эхнатона, правившего в 1353–1336 годах до н.э. Она получила широкую известность у любителей истории после того, как в 1912 году был обнаружен её скульптурный бюст.
Ранее News.ru сообщал, что скульптурное изображение головы Тутанхамона будет выставлено на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне. Цена изваяния, которое станет лотом вопреки многочисленным протестам Египта, может составить $5,1 млн. Скульптура, изображающая фараона в образе бога солнца Амона, входит в частную коллекцию Resandro Collection.
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