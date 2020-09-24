Учёные рассказали о влиянии коронавируса на образование опухоли мозга

https://static.news.ru/photo/ab56ef3a-feb6-11ea-a4fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие учёные выдвинули гипотезу о том, что коронавирус может вызвать опухоль мозга или ускорить развитие уже имеющейся. Российские учёные подтвердили, что сами по себе вирусы могут спровоцировать появление опухолей, но версию турецких коллег надо ещё проверять.

Предположение выдвинули специалисты Университета Безмалема Вакифа. Оно основывается на возможности коронавируса взаимодействовать с клетками мозга. Это обусловлено имеющимся на поверхности SARS-Cov-2 белке, похожем на шип — эти шипы и образуют так называемую «корону», которая позволяет вирусу цепляться к рецепторам клетки, излагают версию турецких учёных «Известия».

На поверхности клетки существует фермент АПФ2, который присутствует в большинстве тканей организма человека, в том числе и нейронах головного мозга, вспомогательных клетках ткани, составляющих 40% ЦНС.

Поэтому мы предполагаем, что COVID-19 может индуцировать онкогенез глиомы через белок S. Это может увеличить риск развития глиомы у людей, инфицированных COVID-19, и может усилить рост опухоли у пациентов, инфицированных COVID-19, — пришли к выводу турецкие специалисты.

Однако, опрошенные изданием эксперты к данной гипотезе отнеслись с сомнением, отметив, что подобного рода выводы делать пока рано.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные выделили в организме человека высокоэффективные к коронавирусу антитела, что поможет в разработке вакцины от инфекции. Эффективность антител была подтверждена в ходе испытаний на хомяках.