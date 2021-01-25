Учёные рассказали о необходимости создания вакцины от COVID-19 для животных

Учёные из Института Эрлхама (Великобритания) и Миннесотского университета (США) предположили, что в будущем домашних животных придётся вакцинировать от коронавируса, чтобы предотвратить распространение COVID-19 среди людей.
В ходе исследований специалисты выяснили, что эволюция SARS-CoV-2 среди животных может представлять значительный долгосрочный риск общественному здравоохранению,
Есть смысл в том, чтобы разработать вакцины для домашних животных, исключительно как меру предосторожности для уменьшения риска, — подчеркнул исследователь.
Ван Остерхаут заявил, что подобный препарат уже начали разрабатывать в России. Учёный добавил, что информации о российской вакцине для животных пока очень мало.
Как сообщал NEWS.ru, власти Испании собрались усыпить 3,1 тысячи норок на ферме в Галисии из-за выявления случаев коронавируса среди животных.
Ранее государственные органы Дании приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения COVID-19. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Позже правительство извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования.
Датский камбин принял решение выкопать 4 млн норок, убитых и похороненных после обнаружения у них мутировавшего коронавируса. После эксгумации их тушки планируется сжечь. Мероприятия запланированы на май 2021 года. По мнению властей, шести месяцев будет достаточно, чтобы трупы норок стали «свободны от коронавируса» и безопасны.