Учёные рассказали о необходимости создания вакцины от COVID-19 для животных

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Учёные из Института Эрлхама (Великобритания) и Миннесотского университета (США) предположили, что в будущем домашних животных придётся вакцинировать от коронавируса, чтобы предотвратить распространение COVID-19 среди людей.

В ходе исследований специалисты выяснили, что эволюция SARS-CoV-2 среди животных может представлять значительный долгосрочный риск общественному здравоохранению, передаёт телеканал Sky News. Один из учёных, профессор эволюционной генетики Кок ван Остерхаут, заявил, что разработку вакцины для животных стоило бы вести, даже если бы не существовало подтверждённых фактов передачи вируса человеку от кошек и собак.

Есть смысл в том, чтобы разработать вакцины для домашних животных, исключительно как меру предосторожности для уменьшения риска, — подчеркнул исследователь.

Ван Остерхаут заявил, что подобный препарат уже начали разрабатывать в России. Учёный добавил, что информации о российской вакцине для животных пока очень мало.

Как сообщал NEWS.ru, власти Испании собрались усыпить 3,1 тысячи норок на ферме в Галисии из-за выявления случаев коронавируса среди животных.

Ранее государственные органы Дании приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения COVID-19. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Позже правительство извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования.

Датский камбин принял решение выкопать 4 млн норок, убитых и похороненных после обнаружения у них мутировавшего коронавируса. После эксгумации их тушки планируется сжечь. Мероприятия запланированы на май 2021 года. По мнению властей, шести месяцев будет достаточно, чтобы трупы норок стали «свободны от коронавируса» и безопасны.