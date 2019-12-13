https://static.news.ru/photo/a998e5a0-1dc9-11ea-99e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото предоставлено Евгением Мащенко

Учёные Палеонтологического института РАН совместно с коллегами из Курчатовского института, Нурландского университета (Норвегия) и Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова смогли выделить генетический материал и определить полную последовательность митохондриального генома ленской лошади (Equus lenensis) — одного из типичных представителей мамонтовой фауны Северо-Восточной Сибири. Данное изыскание основано на материалах Русской полярной экспедиции в 1900–1903 годах, сообщил NEWS.ru один из участников изыскания и научный сотрудник норвежского университета Артём Недолужко.

Музейный образец ленской лошади, с которым нам пришлось работать, — череп животного, который обнаружен на острове Котельный (Новосибирские острова, Республика Якутия) участниками Русской полярной экспедиции в 1901 году, — сказал он NEWS.ru.

Основываясь на генетических данных, специалисты установили, что в конце плейстоцена (геологическая эпоха, которую часто также называют ледниковым периодом) на территории Северо-Восточной Сибири и Северной Америки можно выделить как минимум две группы представителей рода лошадей, которые, возможно, являются близкими видами.

К настоящему времени в научных учреждениях Москвы и Якутска накоплен значительный палеонтологический материал, содержащий останки нескольких видов лошадей, который в большинстве своём морфологически и генетически не исследован, рассказал руководитель исследования и научный сотрудник Палеонтологического института РАН Евгений Мащенко.

Здание Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН PIN RAS/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Вымершие лошади населяли северо-восток Сибири и северную часть Северной Америки вместе с мамонтом и шерстистым носорогом, а также с другими животными мамонтовой фауны плейстоценового периода.

Представленная работа — лишь первый шаг в рамках работ, которые позволят понять эволюционную историю и причины вымирания мамонтовой фауны, а также генетических основ эволюции млекопитающих, — отметил научный сотрудник Нурландского университета.

Результаты данного исследования опубликованы в специализированном журнале Mitochondrial DNA («Митохондриальная ДНК»).