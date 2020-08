Учёные раскрыли причину появления раковых опухолей

https://static.news.ru/photo/f7b5e8f2-de24-11ea-bb1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные исследовательского института лейкемии Хосе Каррераса и Университета Барселоны в Испании раскрыли причину возникновения раковых опухолей.

По их данным, появлению онкологии предшествуют изменения в клетках. Так, при трансформации клетки в злокачественную происходит выпадение фрагмента нуклеотида транспортной РНК, обозначенного как нуклеотид Y. При этом белок, который генерирует нуклеотид Y, отключается через эпигенетическую регуляцию, вызывая небольшие, но агрессивные опухоли.

Исследование также показало, что больше всего изменений происходит в гене TYW2. Такая трансформация значительно снижает выживаемость пациентов и чаще наблюдается при раке желудка, толстой кишки и матки.

В будущем учёные намерены выяснить способы восстановления активности TYW2 и возвращения клеточному механизму синтеза белка утраченный нуклеотид.

Результаты исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

