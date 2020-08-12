Доктор Мясников рассказал, как выявить рак

https://static.news.ru/photo/dea1acae-7dec-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: facebook.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что анализ уровня кальция в крови может рассказать о серьёзных заболеваниях. По его словам, в некоторых случаях повышенный кальций свидетельствует о раковых изменениях.

Это либо повышенная функция паращитовидных желёз, либо онкология, — отметил доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что вероятность развития онкологии велика, если молярная концентрация кальция превышает показатель 13 моль на литр. Исключить или подтвердить онкозаболевание поможет анализ на уровень гормонов паращитовидной железы. При этом, по мнению Мясникова, ещё одной причиной высокого кальция является передозировка витамина D.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников перечислил основные факторы, по которым можно определить, есть ли у человека риск перенести инсульт или инфаркт, дать развиться диабету и онкологическим заболеваниям. «Смертельный квартет» — это повышение давления, холестерина, сахара и объёма талии, отметил доктор. По его словам, на эти факторы должен обращать внимание каждый человек.