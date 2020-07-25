Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

https://static.news.ru/photo/5771727c-cf50-11ea-9af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный телеведущий и главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников перечислил основные факторы, по которым можно определить, есть ли у человека риск перенести инсульт или инфаркт, дать развиться диабету и онкологическим заболеваниям.

«Смертельный квартет» — это повышение давления, холестерина, сахара и объёма талии, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

На эти факторы, по словам доктора, должен обращать внимание каждый человек. Причём, контролировать объём талии даже важнее, чем вес. Для мужчин этот показатель не должен превышать 102 сантиметра, для женщин — 88 сантиметров. Превышение этих нормативов говорит о том, что здоровье, и в первую очередь сердце, находится под угрозой.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Мясников рассказал о распространённых причинах болей в спине. По его словам, болевые ощущения часто возникают из-за неловкого движения, когда межпозвоночный диск начинает сдавливать нерв. Чаще всего боль связана с общим расстройством организма, неудобством или усталостью. В этом случае бессмысленно лечить спину хирургическими методами. Доктор подчеркнул, что для устранения болевых ощущений нужно спать на жёсткой поверхности, заниматься гимнастикой, а при наличии лишнего веса — сбросить его.