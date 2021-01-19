Учёные прогнозируют «сушку» и сдвиг регионов влажных тропиков

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«Пояса дождей» в тропиках в случае роста среднегодовых температур могут сместиться к полюсам, что приведёт к резкому уменьшению осадков во многих регионах влажных тропиков. Это, в свою очередь, может привести к изменению климата и количества осадков на всей планете. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Наши расчёты показывают, что значительные области «поясов дождей», которые покрывают примерно две трети тропических регионов земного шара, начнут удаляться друг от друга и двигаться в сторону полюсов. Этот процесс очень сильно повлияет на доступность воды в тропиках и производство пищи по всей планете, — рассказал один из авторов исcледования, климатолог из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) Антонио Мамалакис.

Данные компьютерных моделей климата Земли, спутников и сухопутных метеорологических станций говорят о том, что глобальное потепление может серьёзно изменить внешний вид планеты, если рост температур не остановится на отметке в 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального периода. Изменения затронут не только дикую природу, но и ландшафты, созданные человеком.

Учёные предположили ещё один опасное последствие глобального потепления. В ходе исследования они установили, как рост температуры и концентрации кислорода в атмосфере может повлиять на работу внутритропической зоны концергенции. Так климатологи называют две полосы, которые тянутся вдоль экватора через тропические регионы Земли. В этих зонах часто льют обильные дожди из-за пониженного атмосферного давления, поэтому их также называют «поясами дождей».

Этот регион имеет первостепенное значение при формировании тропических циклонов и ураганов. Кроме того, процессы внутри него оказывают влияние на климат сухой части тропиков и других климатических процессов.

Расчёты учёных показали, что даже при снижении выбросов парниковых газов и замедлении глобального потепления, географическое положение и функционирование «пояса дождей» всё равно сильно изменятся. Причём в западном и восточном полушарии Земли эти изменения будут проходить по-разному. Так, в западных регионах Индийского океана и у восточных берегов Евразии положения пояса сдвинется примерно на 100-200 км на север, в Атлантике и Тихом океане наоборот — в сторону южного полюса.