Учёные предложили использовать банановые листья в автопроме

https://static.news.ru/photo/a36b0f5c-d339-11ea-ba30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damian Gollnisch/Global Look Press

Учёные из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) нашли новый материал для автомобилестроения. Они предлагают использовать волокна плантанов — разновидности бананов, распространённых в Африке, Азии и Южной Америке.

Специалисты провели ряд исследований, в ходе которых установили, что волокна в сочетании с углеродными нанотрубками и эпоксидной смолой образуют композитный материал, который прочен, лёгок, не подвержен коррозии и может подавлять вибрацию и шумы. Помимо этого, материал легко обрабатывается и обладает низкой себестоимостью.

По мнению учёных, волокна плантанов можно использовать в производстве внутренних крышек автомобильных двигателей, дверных панелей и шумоизоляции. Это снизит массу автомобилей, сделает их более долговечными, безопасными и экологичными, сообщает Journal of Materials Research and Technology.

Ранее NEWS.ru, писал, что в Минпромторге России предлагают массово оснастить автомобили алкозамками — устройствами, блокирующими зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Концепция их внедрения будет проработана до конца 2020 года, появятся стандарты с требованиями и методами испытаний, правилами установки. Идею ведомства раскритиковал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он назвал инициативу «нелогичной и лукавой», а также усомнился в достижении ожидаемого эффекта.