Учёные показали, как рождаются звёзды

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Группа астрономов разработала реалистичную симуляцию процесса формирования звезды. Учёные показали этот процесс на видео, созданном с помощью программы STARFORGE (Star Formation in Gauseous Environments, образование звёзд в газовых средах), ролик доступен на YouTube.

Майкл Грудич из Северо-Западного университета США, один из авторов проекта, в описании к видео указывает, что симуляция изображает формирование звезды из массивного молекулярного облака (20 тысяч солнечных масс). В процессе учитываются такие явления как радиация и галактические ветры. Учёные назвали облако, представленное в симуляции, «кузницей мироздания» (Anvil of Creation).

Детали работы над проектом STARFORGE учёные опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Грудич отметил, что проект стал «квантовым скачком» в исследованиях процесса формирования звёзд.

Другие модели симулируют состояние только небольшого участка газового облака, в котором формируются звёзды, а не всего облака в высоком разрешении [как это делает STARFORGE]. Мы упускаем из виду множество факторов, влияющих на состояние звезды, не видя всей картины, — подчеркнул Грудич.

Ранее астрономы открыли звезду — красный гигант, расположенную на расстоянии 16 тысяч световых лет от Солнечной системы. Объект относится ко второму поколению звёзд, возникших во Вселенной после Большого взрыва и является одним из самых древних небесных тел, известных науке.