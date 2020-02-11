https://static.news.ru/photo/970a028c-4cc4-11ea-bf61-fa163e074e61_660.jpg Резонатор Фабри — Перо Фото: courses.washington.edu

Китайские учёные продемонстрировали систему для создания синхронизированных колебаний, состоящую из двух фононных лазеров, которые находились в резонаторе Фабри — Перо. В качестве лазеров они применили диэлектрические мембраны из нитрида кремния, с частотой колебания 1,19 мегагерц.

Как пишет Physical Review Letters, изменяя амплитуду и частоту общего поля, физики добились от двух фононных лазеров согласованной работы. Новая система позволила получать параметры колебаний каждой мембраны отдельно в режиме реального времени,

Проведённые эксперимент показал, что синхронизацию можно использовать как полезный ресурс для управления частотой лазеров, что в дальнейшем может быть применено для реализации фононной памяти в квантовых компьютерах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские физики придумали новый метод фиксации терагерцового излучения, который позволяет записывать видео с частотой в тысячи кадров в секунду.