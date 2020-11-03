Учёные перечислили семь проявлений «лёгкого» коронавируса

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Исследователи из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета описали семь проявлений «лёгкого» COVID-19, а также выявили биомаркеры крови, которые позволили контролировать лечение.

Так, к лёгкой форме протекания коронавируса относятся симптомы гриппа (лихорадка, озноб, кашель, повышенная утомляемость), простуды (чихание, ринит, сухость в горле и заложенность носа), появление боли в суставах и мышцах, воспаление глаз и слизистых оболочек, возникновение проблем с дыханием, ЖКТ (тошнота и диарея), а также потеря вкуса и обоняния, следует из результатов исследования, опубликованных в журнале Allergy.

Как утверждают учёные, коронавирус в такой форме может оставить после себя заметные изменения в иммунной системе. Как правило, они проявляются в течение 10 недель после заболевания.

Также исследователи установили, что в крови выздоравливающих пациентов наблюдались повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток. Другими словами, при заболевании иммунная система человека «увеличила» свои усилия, комбинируя действие иммунных клеток и антител.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты обнаружили новые мутации COVID-19, которые делают вирус ещё более заразным.

Учёные изучили распространение мутации D614G, которая в начале пандемии фиксировалась только у 71% заболевших в Хьюстоне. Во время второй волны её нашли уже у 99,9% местных жителей.