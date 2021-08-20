Учёные открыли возможность мозга предсказывать будущее

Группа учёных из университетов Дании, Великобритании и Канады пришла к выводу, что мозг человека способен предсказывать будущее во время прослушивания песен, мелодий, а также слов. Об этом сообщает издание Naked Science.

В исследовании приняли участие более 70 человек, которых разделили на две группы, одним включали Баха с возможностью перематывать и ставить на паузу композицию, а другим включали отрывки мелодий, а после просили дать оценку после их окончания на высоких энтропийных нотах.

По словам исследователей, одна группа стала воспринимать хорошо отрывки, а другая воспринимала композиции более целостно. Эксперты также отметили, что если музыкальное произведение обрывается определённым образом, то человеческий мозг начинает самостоятельно додумывать и воспринимать как законченное. Аналогичный эффект возникает, когда человек пытается додумать услышанные слова.

Ранее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков рассказал, что человек, болеющий гриппом, может заразиться коронавирусом.