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Считается, что мужчины лучше женщин ориентируются в пространстве. Но последние исследования сотрудников Университета Лимерика (Ирландия) показали, что сильный пол не имеет никаких преимуществ перед прекрасной половиной человечества.

Способность ориентироваться и воспринимать окружающую действительность связывают с интеллектуальным развитием и успехами в научной, технологической, инженерной и математической дисциплинах, считают учёные. По их словам, самым эффективным методом оценить уровень пространственного мышления называют тесты на мысленное (ментальное) вращение, пишет журнал «Профиль».

Участникам эксперимента показали исходное изображение «змейки», состоящей из кубиков, а также четыре других рисунка. Два из них являлись повёрнутыми в пространстве аналогами исходной картинки, а остальные — его зеркальным отображением или «змейкой» с изменённой структурой. Молодых людей и девушек попросили разобраться, где и что изображено.

Никаких существенных отличий в способностях к мысленному вращению между мужчинами и женщинами нет — и те, и другие показали в тестах примерно одинаковые результаты, — говорится в сообщении.

Кроме этого, учёные выяснили, что мужчины и женщины, выполняя задания на ментальное вращение, используют разную стратегию, приходя в итоге к одинаковым результатам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-нарколог, доктор медицинских наук Владимир Нужный рассказал об особенностях воздействия алкоголя на женский организм.

Специалист отметил, что чувствительность женщин к алкоголю примерно в 1,5 раза выше, чем у мужчин, а активность расщепляющих спиртосодержащие продукты ферментов — на 20% ниже.

Также Нужный напомнил, что алкоголь является липотропным соединением, легко растворяемым в жире, а в женском организме больше жировой ткани. Все эти причины в комплексе приводят к тому, что опьянение у женщин наступает быстрее и протекает тяжелее и дольше.