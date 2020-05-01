Учёные определили местонахождение микропластика в океане

https://static.news.ru/photo/a3220646-8bbc-11ea-be20-fa163e074e61_660.jpg Тирренское море Фото: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

Ежегодно в Мировой океан попадает около 8 млн тонн пластика, 13,5% которого составляют частицы размером менее одного миллиметра. Океанологам удалось выяснить, что лишь сотая доля микропластика остаётся на поверхности воды, большая же его часть переносится течениями и представляет большую опасность для глубоководных сообществ.

Английские учёные из университета Манчестера провели исследование стратификации микропластика в водной толще и донных отложениях у берегов Тирренского моря (Италия). В результате океанологи выявили главную область скопления микропластика — контуриты, отложения, образующиеся с накоплением осадков в результате термохалинных течений. Эти течения возникают в океане из-за разницы в температуре и солёности слоёв.

Концентрация микропластика внутри контуритов Тирренского моря на глубине 600–800 метров достигала 1,9 млн штук на квадратный метр, — говорится в их докладе в журнале Science.

Исследователи полагают, что в условиях открытого моря придонные течения способствуют не отложению микропластика в контуритах, а его рассеиванию, что представляет большую опасность для обитателей морского дна, так как именно термохалинные течения доставляют им питательные вещества. Эти течения могут погубить глубоководные сообщества, так как несут в себе тонны микропластика, чрезвычайно опасного для заглатывающих его морских организмов.

Как писал NEWS.ru, химики из Корнелльского университета разработали специальный полимер, который разлагается под действием ультрафиолетового излучения. Новый материал представляет собой вид пластика, который можно использовать в водных условиях без опасности для окружающей среды. Больше половины всех отходов из традиционного пластика в мировом океане приходится на фрагменты рыболовных принадлежностей, например сетей. Новый полимер позволит создавать сети, которые в случае утери и попадания в океан разложатся под воздействием ультрафиолета без последствий для экологии. Создатели полимера отмечают, что он не уступает по упругости и прочности используемым видам пластика.