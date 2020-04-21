Учёные изобрели безопасный для океанов вид пластика

https://static.news.ru/photo/b009253a-83d6-11ea-babb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/Global Look Press

Химики из Корнелльского университета разработали специальный полимер, который разлагается под действием ультрафиолетового излучения.

Новый материал представляет собой вид пластика, который можно использовать в водных условиях без опасности для окружающей среды. Как напоминает издание «Машины и механизмы», больше половины всех отходов из традиционного пластика в мировом океане приходится на фрагменты рыболовных принадлежностей — например, сетей. Новый полимер позволит создавать сети, которые в случае утери и попадания в океан разложатся под воздействием ультрафиолета без последствий для экологии.

Создатели полимера отмечают, что он не уступает по упругости и прочности используемым в настоящий момент видам пластика.

Ранее NEWS.ru сообщал о разработке российских учёных, которые создали биоразлагаемый полимер для использования в медицине.