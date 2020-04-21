Учёные изобрели безопасный для океанов вид пластика

Химики из Корнелльского университета разработали специальный полимер, который разлагается под действием ультрафиолетового излучения.
Новый материал представляет собой вид пластика, который можно использовать в водных условиях без опасности для окружающей среды. Как
Создатели полимера отмечают, что он не уступает по упругости и прочности используемым в настоящий момент видам пластика.
Ранее NEWS.ru сообщал о разработке российских учёных, которые создали биоразлагаемый полимер для использования в медицине.
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