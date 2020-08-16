Учёные объявили о начале третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/01a8764a-df83-11ea-87de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Третий этап испытаний вакцины от коронавируса начнётся через семь – десять дней. Об этом объявил разработчик препарата НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

По словам директора центра Александра Гинцбурга, исходя из большого интереса общественности и прессы к созданию вакцины Минздрав не станет затягивать время подписания необходимых документов и утвердит протокол пострегистрационных исследований, пишет ТАСС.

К третьему этапу планируется привлечь несколько десятков тысяч человек. Проводить исследование будут в Московской области, так как в регионе есть для этого вся необходимая инфраструктура. Это позволит не только провести вакцинацию, но и провести учёт, поясняет Гинцбург.

Сейчас, так как это стоит немалых денег, уточняется финансовая часть и прочее, — сказал учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России произведена первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Средства в разработку вакцины вкладывал Российский фонд прямых инвестиций.