Учёные объяснили необычные симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/1b6b400a-7135-11eb-8661-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Американские учёные впервые объяснили, почему при коронавирусе у некоторых пациентов появляются необычные симптомы в виде болей в суставах и мышцах. Стоит заметить, что у многих на фоне заражения развиваются серьёзные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног.

Исследователи обследовали пациентов с коронавирусом, которые с марта по декабрь 2020 года были вынуждены обращаться к дерматологам или ревматологам. Выяснилось, что постковидные скелетно-мышечные симптомы зачастую связаны с аутоиммунной реакцией организма.

Как рассказал один из авторов исследования, доцент костно-мышечной радиологии в Школе медицины Файнберга Северо-Западного университета Свати Дешмук, в таких случаях организм начинает атаковать сам себя. Конечно, у многих эти последствия проходят, однако у некоторых пациентов эти симптомы становятся настолько серьёзными, что остаются с ними на долгое время. В этих случаях для обследования и постановки диагноза нужно использовать современные методы визуализации, полагают учёные.

Изображение позволяет нам отличить простую боль в теле, наблюдаемую, например, при гриппе, от боли в мышцах и суставах, вызванной COVID-19, — сказал Дешмук.

Специалист пояснил, что в некоторых случаях по таким изображениям врачи даже могут поставить диагноз пациентам, которые и не подозревали, что заражены коронавирусом, передаёт Skeletal Radiology.

Ранее NEWS.ru писал, что в США выявили гибридный штамм коронавируса. Он образовался при слиянии двух других видов патогена.