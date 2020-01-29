Французские биологи нашли в плазме человека молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
По мнению учёных, эти органеллы являются интактными митохондриями, которые способны проявлять реакции клеточного дыхания.
Специалисты пояснили, что митохондрия ДНК может находиться вне клеток, однако в теории должна распадаться гораздо быстрее. Она может помочь выявлять различные заболевания.
Сейчас учёные пытаются узнать, зачем в крови содержится большое число митохондрий,
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Дании установили, что белок 53BP1 помогает бороться с раком. Данный белок замедляет деление в дочерних клетках, освобождая время для борьбы с болезнью. Специалисты намерены дальше изучать 53BP1.
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