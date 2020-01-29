https://static.news.ru/photo/56192d34-4292-11ea-9b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Французские биологи нашли в плазме человека молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.

По мнению учёных, эти органеллы являются интактными митохондриями, которые способны проявлять реакции клеточного дыхания.

Специалисты пояснили, что митохондрия ДНК может находиться вне клеток, однако в теории должна распадаться гораздо быстрее. Она может помочь выявлять различные заболевания.

Сейчас учёные пытаются узнать, зачем в крови содержится большое число митохондрий, передаёт FASEB Journal.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Дании установили, что белок 53BP1 помогает бороться с раком. Данный белок замедляет деление в дочерних клетках, освобождая время для борьбы с болезнью. Специалисты намерены дальше изучать 53BP1.