Учёные назвали самую эффективную профилактику заражения коронавирусом

Группа биохимиков установила самый действенный способ избежать заражения коронавирусом.

По словам одного из авторов исследования Марио Молина из Калифорнийского университета в Сан-Диего, в качестве профилактики наиболее эффективными оказалось ношение медицинских масок, которые защищают не только от вирусных частиц после того, как человек покашлял.

Они важны ещё и для того, чтобы не дать здоровым людям вдохнуть мельчайшие аэрозольные частицы коронавируса, которые попадают в воздух после разговора заражённых людей, могут «висеть» там десятки минут и распространяться на несколько метров, — пояснил он.

Учёные уточнили, что SARS-CoV-2 имеет несколько путей— напрямую от человека к человеку, через крупные капли слюны после кашля или чихания, а также опосредованно, когда вирусные частицы остаются на различных поверхностях или в воздухе в составе мельчайших аэрозольных частиц. Они могут попадать в окружающий мир даже при громком разговоре и жить в среднем около 12 минут.

В ходе исследования специалисты сравнили графики заболеваемости в трёх крупных центрах распространения коронавируса — Китае, Италии и Нью-Йорке — в зависимости от мер, предпринятых властями для того, чтобы помешать распространению.

К самым жестоким мерам прибегли в Китае: уже в январе во всех городах и сельскохозяйственных регионах страны был введён карантин, начали проводиться тестирования граждан, а всех тех, кто контактировал с заражёнными изолировали. Также население обязали носить маски. В Италии и Нью-Йорке носить маски в общественных местах распорядились гораздо только в начале-середине. Карантин и обязательную изоляцию ввели в начале-середине марта.

Учёные выяснили, что через небольшое количество времени после того, как власти стран обязали своих граждан носить маски, люди стали реже заболевать. Так, за месяц в Италии число случаев COVID-19 в Италии снизилось на 78 тысяч человек, в Нью-Йорке — на 66 тысяч.

Наши результаты говорят о том, что маска не даёт заражаться воздушно-капельным путём, при том, что даже при пандемии полностью ограничить общение между людьми практически невозможно, — отметил руководитель исследования, профессор Техасского университета A&M Жэньи Чжан.

Он подчеркнул, что ношение масок, гигиенические меры и соблюдение социальной дистанции необходимо как и при нынешней пандемии, так и в случае подобных эпидемий в будущем, передаёт Proceedings of the National Academy of Sciences.

В России к 15 июня выявлено 537,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 284,5 тысячи человек. Жертвами инфекции стали свыше семи тысяч заболевших. Лидирует по количеству заразившихся Москва — 207,2 тысячи человек. Всего в мире заразились более 7,9 млн человек, более 433 тысячи умерли, более 3,7 млн выздоровели. РФ занимает третью строчку по количеству случаев COVID-19. На первом месте США — 2094069 человек, на втором Бразилия — 867624.